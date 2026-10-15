Uczestnikami PPK mogą zostać tylko „osoby zatrudnione” w rozumieniu ustawy o PPK – np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) lub zleceniobiorcy, którzy podlegają z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba, która ukończyła 18 lat, ale nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisana” do PPK (czyli zostaje zawarta – w jej imieniu i na jej rzecz – umowa o prowadzenie PPK) bez konieczności podejmowania przez nią działań. Wystarczające jest posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia. Jeżeli taka osoba nie chce zostać „zapisana” do PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Taką deklarację może złożyć także uczestnik PPK, czyli osoba „zapisana” już do programu. W takim przypadku złożenie deklaracji o rezygnacji nie ma wpływu na uczestnictwo w PPK, lecz powoduje, że nie są dokonywane nowe wpłaty.