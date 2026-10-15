Rzeczpospolita
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W 2027 r. autozapis do PPK

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed 1 marca 2027 r. przestaną być skuteczne od tej daty. Dotyczy to zarówno deklaracji złożonych przez uczestników PPK, jak i przez osoby, które nie zostały „zapisane” do programu.

Publikacja: 15.10.2026 05:30

Ponowny autozapis do PPK - najbliższy w 2027 roku.

Ponowny autozapis do PPK - najbliższy w 2027 roku.

Foto: Adobe Stock

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Anna Puszkarska

Uczestnikami PPK mogą zostać tylko „osoby zatrudnione” w rozumieniu ustawy o PPK – np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) lub zleceniobiorcy, którzy podlegają z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba, która ukończyła 18 lat, ale nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisana” do PPK (czyli zostaje zawarta – w jej imieniu i na jej rzecz – umowa o prowadzenie PPK) bez konieczności podejmowania przez nią działań. Wystarczające jest posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia. Jeżeli taka osoba nie chce zostać „zapisana” do PPK, składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Taką deklarację może złożyć także uczestnik PPK, czyli osoba „zapisana” już do programu. W takim przypadku złożenie deklaracji o rezygnacji nie ma wpływu na uczestnictwo w PPK, lecz powoduje, że nie są dokonywane nowe wpłaty.

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