Z najnowszych danych ZUS (stan na 23 listopada) wynika, że od początku obowiązywania ulgi, czyli od 1 listopada 2024 r., złożono już ponad 4 mln takich wniosków (3,7 mln wniosków zostało obsłużonych i zakończonych zwolnieniem). A kwota podlegająca zwolnieniu w tym czasie wyniosła ponad 5,1 mld zł. Ponad 1,2 mln wniosków dotyczyło ulgi za ten rok.

Przypomnijmy, że osoby prowadzące działalność raz w roku mogą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, chorobowe (jeżeli wcześniej zadeklarowali jego opłacanie), a także należności na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.