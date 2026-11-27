Przestępstwa wykorzystujące model „dopłaty za paczkę” lub wyłudzenia danych na portalach sprzedażowych są przedmiotem licznych analiz oraz orzeczeń sądowych. Również banki oraz ich klienci mają (a w przypadku klientów: powinni mieć) wiedzę na temat tego, jak przebiegają tego rodzaju przestępstwa i jak się przed nimi chronić.

Znacznie mniej znanym zjawiskiem jest jednak istnienie wyspecjalizowanych grup przestępczych, które w celu kradzieży środków z rachunków bankowych podszywają się pod jednostki banków (lub innych instytucji finansowych) odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Szczególnie narażeni są na to przedsiębiorcy. Ponieważ szanse na odzyskanie przez nich skradzionych środków są mniejsze niż w przypadku konsumentów, skutki takich oszustw mogą być wyjątkowo dotkliwe.