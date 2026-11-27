W rozmowach o sporach budowlanych coraz częściej pojawia się temat mediacji. Efektem takich rozmów często jest ugoda obejmująca kary umowne i wzajemne rozliczenia stron. Może ona pomóc zakończyć konflikt, który w sądzie trwałby latami, a przy niezakończonej inwestycji pozwolić stronom wrócić do współpracy. W praktyce można usłyszeć od zamawiających: „nie chcemy naliczać kar, ale musimy”. W tle pojawiają się dyscyplina finansów publicznych i obawa przed kontrolą. Katalogi kar bywają przy tym tak rozbudowane, że obok poważnych naruszeń obejmują drobne uchybienia dokumentacyjne czy organizacyjne. Obawa przed zarzutem niedochodzenia należności nie zwalnia jednak z ustalenia, czy roszczenie o karę rzeczywiście powstało.