Kryzys mieszkaniowy w UE trafił do głównej agendy Komisji Europejskiej, a powołany po raz pierwszy w jej historii komisarz ds. mieszkalnictwa ma zdiagnozować problemy i znaleźć ich rozwiązania. Pomocny ma w tym być przygotowany dla KE przez Polski Związek Firm Deweloperskich: „Od działki do kluczy. Ile trzeba czekać na nowe mieszkania w Polsce”. „Rzeczpospolita” publikuje jego ustalenia jako pierwsza.

Oddziały krakowski i warszawski PZFD przeanalizowały 66 inwestycji w Krakowie i Warszawie, dla których uzyskano pozwolenia na budowę miedzy 1 stycznia 2020 r., a 30 czerwca 2026 r.