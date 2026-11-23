Ograniczenie lub utrata zdolności do pracy zarobkowej i samodzielnego utrzymania się wskutek naruszenia sprawności organizmu niesie konsekwencje nie tylko dla samego ubezpieczonego. Oddziałuje również na całe społeczeństwo i gospodarkę, w tym na system ochrony zdrowia. Skutki te ujawniają się przede wszystkim we wzroście kosztów.

W sferze zabezpieczenia społecznego są to wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne i zasiłki chorobowe czy obciążenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby ponoszone przez pracodawców. A te ciągle rosną. Jak bardzo?