„Projekt jest dość ostrożny i mocno zabezpiecza interesy fiskusa” – tak wypowiadał się pan w „Rzeczpospolitej” z 5 maja komentując pierwszą wersję zmian w ordynacji podatkowej, w którym proponuje się ugodę, czyli nową metodę rozwiązywania podatkowych sporów. Teraz Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję. Czy komentarz jest ciągle aktualny?

Ministerstwo Finansów przedstawiło zupełnie nową koncepcję ugody. Ale zacytowane zdanie jest aktualne. Zachęty do zawarcia ugody są ciągle umiarkowane, a interes skarbówki dobrze chroniony.

Reklama Reklama

Co to za nowa koncepcja?

W pierwszej wersji ideą ugody był kompromis w sprawie spłaty podatkowej zaległości. Drugi projekt stanowi o „uzgodnieniu prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego”. Czyli ugoda ma być alternatywą dla decyzji wymiarowej (zakończyć sprawę bez jej wydawania).

Czytaj więcej Podatki Tylko dla uczciwych. Ministerstwo Finansów proponuje podatnikom ugodę Podatnik, który pójdzie na kompromis ze skarbówką, uniknie kary i zapłaci mniejsze odsetki. Urzędnicy nie zmniejszą mu natomiast podatku. I zapowia...

Doradca podatkowy: Wysokości podatku nie można negocjować

Czy to znaczy, że będzie można negocjować wysokość podatku?

Nie, bo kompromis musi być zawarty, jak czytamy w projekcie „na podstawie i w granicach przepisów prawa podatkowego”. To zresztą nie jest zaskoczenie, bo przecież urzędnicy są związani zasadą legalizmu. Nie będzie więc tak, że fiskus chce 100 tys. zł podatku, przedsiębiorca oferuje, że zapłaci 20 tys. zł i w ugodzie umawiają się na 60 tys. zł.

Na czym więc ma polegać to „uzgodnienie”?

W uzasadnieniu projektu ministerstwo pisze m.in. o możliwości negocjowania zastosowania określonej wykładni przepisów w sytuacjach, gdy jest ona niejednolita. Rozumiem to tak, że skarbówka może zaakceptować jedną z prawnie dopuszczalnych interpretacji, również taką, która prowadzi do niższego zobowiązania niż pierwotnie zakładane przez urzędników. Z uzasadnienia wynika też, że można będzie wspólnie uzgodnić stan faktyczny sprawy. Projekt wprowadza w tym celu nową instytucję „porozumienia w sprawie ustaleń faktycznych”. Można powiedzieć, że jest to instrument uzupełniający ugodę, ale o znacznie węższym zakresie: dotyczy tylko faktów i nie kończy całej sprawy podatkowej.

Możemy dać jakiś przykład?

Spółka ma kontrolę. Fiskus podejrzewa, że cztery lata temu odliczyła za dużo VAT i zakwestionował faktury zakupowe na 1 mln zł. Spółka proponuje ugodę. Przyznaje, że faktury na 500 tys. zł dotyczą usług, które nie miały związku z jej opodatkowaną działalnością. Ale zapewnia, że pozostałe dokumentują firmowe transakcje i przedstawia na to dowody. Po przeanalizowaniu dokumentacji strony uzgadniają, w jakim zakresie przesłanki odliczenia zostały spełnione. Fiskus przygotowuje odpowiednią korektę deklaracji i dołącza ją do projektu ugody. Jeżeli spółka to zaakceptuje, korekta zostaje złożona wraz z zawarciem ugody.

Doradca podatkowy: Ugoda możliwa tylko w trakcie weryfikacji rozliczeń

Jakie spółka ma korzyści z ugody?

Gwarancję niekaralności. Z projektu wynika, że jeśli zawarto ugodę, nie zostanie wszczęte postępowanie karnoskarbowe. Pamiętajmy jednak, że w wielu sprawach podatkowych samo stwierdzenie nieprawidłowości nie jest równoznaczne z popełnieniem czynu zabronionego. I ostatecznie sankcje karne często nie są stosowane.

A co z odsetkami?

Zysk z zawarcia ugody będzie niewielki. Projekt przewiduje wprawdzie zmniejszenie wysokości odsetek do 50 proc., ale tylko za okres od złożenia wniosku o ugodę do jej zawarcia. Za wcześniejszy okres są liczone normalnie. A przecież fiskus przychodzi z reguły na kontrolę po kilku latach. Co więcej, preferencja nie znajdzie zastosowania, jeżeli przed zawnioskowaniem o ugodę podatnik nie złożył deklaracji albo nie zapłacił w całości podatku wykazanego w deklaracji.

Niekorzystna dla podatników jest też rezygnacja z możliwości negocjowania sposobu zapłaty zaległości. Nowy projekt przewiduje zasadniczo miesięczny termin na zapłatę, podczas gdy poprzednia wersja pozwalała uzgodnić odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty.

Czy z fiskusem można będzie się dogadać w każdej chwili?

Nie. Tylko w trakcie weryfikacji rozliczeń, np. podczas kontroli. To stawia podatnika w gorszej sytuacji, może negocjować dopiero wtedy, gdy skarbówka rozdaje karty.

Wróćmy jeszcze do przykładu. Czy spółka po zawarciu ugody będzie już miała święty spokój?

Powinna, ale z projektu wynika, że może być inaczej. Otóż fiskus ma prawo unieważnić bądź wygasić ugodę (np. wtedy, gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności), a także przeprowadzić dowód przeciwko porozumieniu w sprawie ustaleń faktycznych. Może więc wrócić do sprawdzania faktur na 500 tys. zł i uznać, że VAT jednak nie podlegał odliczeniu. Raz uzgodniona ze skarbówką kwestia nie musi być zatem ostatecznie zamknięta. Fiskus może też odmówić zawarcia ugody, powołując się choćby na interes publiczny.

Oznacza to, że podatnik wszystko zdradzi skarbówce (urzędnicy poznają jego argumenty, słabe punkty i granice możliwych ustępstw) i może nic z tego nie mieć (bo do ugody nie dojdzie albo zostanie odwołana). Projekt nie przewiduje przy tym szczególnej poufności negocjacji ani zakazu wykorzystywania uzyskanych w ich trakcie informacji w dalszej kontroli lub postępowaniu. Fiskus może więc kontynuować sprawę, wiedząc już, gdzie uderzyć. Trudno mówić o partnerskich negocjacjach, gdy jedna strona odkrywa karty i ponosi ryzyko, a druga zachowuje wszystkie atuty.

Takie założenia nowelizacji powodują, że podatnik jest zdany na łaskę i niełaskę fiskusa. I to za bardzo nie motywuje do konsensusu. Generalnie zachęt przydałoby się więcej.