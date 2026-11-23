To kategoryczne stanowisko potwierdził po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Spór zaczął się w lipcu 2023 r., gdy fiskus odmówił syndykowi zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Konkretnie chodziło o pieniądze dłużnika, którego upadłość ponad rok wcześniej ogłosił sąd gospodarczy. W tej sytuacji wyznaczony do prowadzenia postępowania upadłościowego syndyk wystąpił do skarbówki o uwolnienie środków upadłego ze specjalnego rachunku. Urzędnicy przeanalizowali wniosek pod kątem przesłanek z art. 108b ust. 5 ustawy o VAT i doszli do przekonania, że nie mogą przekazać pieniędzy syndykowi. Konsekwentnie wskazywali, że na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości upadły posiadał zaległości podatkowe. Dodatkowo okazało się, że miał nieprawidłowości w rozliczeniu VAT i PIT. Upadły posiadał więc zaległości z tytułu podatków i należności. Fiskus nie kwestionował, że środki zgromadzone na rachunku VAT zasadniczo należą do podatnika i stanowią jego własność. Niemniej zaistnienie którejkolwiek z przesłanek przewidzianych przez ustawodawcę powoduje odmowę wydania zgody na ich przekazanie. A jak tłumaczyli urzędnicy, ustawodawca nie zawarł żadnego wyjątku, który umożliwiłby uwolnienie środków z rachunku VAT na wniosek syndyka w postępowaniu upadłościowym.