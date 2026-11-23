Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2026 r. (0115-KDIT1.4011.439.2026.1.MN).

W 2021 r. podatnik nabył akcje australijskiej spółki giełdowej. W następnych latach spółka popadła w problemy finansowe, została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym, a jej akcje zostały wycofane z obrotu giełdowego. W ramach zatwierdzonego przez sąd planu naprawczego większościowy wierzyciel przejął 100 proc. akcji spółki, w tym akcje należące do wnioskodawcy. Przeniesienie własności nastąpiło przymusowo, bez zgody akcjonariuszy, na podstawie orzeczenia sądu australijskiego oraz opinii niezależnego biegłego, który uznał, że akcje nie mają już żadnej wartości ekonomicznej. Akcjonariusze nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.