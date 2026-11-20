Zmiana modelu produkcji, centralizacja sprzedaży lub zakupów, przeniesienie części działalności do innego kraju czy ograniczenie roli lokalnego podmiotu to naturalne elementy funkcjonowania grup kapitałowych. Przyczyną takich zmian może być presja kosztowa, potrzeba uproszczenia struktury, wykorzystanie efektu skali, zmiany technologiczne albo konieczność dostosowania działalności do nowych warunków rynkowych.

Z perspektywy cen transferowych reorganizacja biznesowa może jednak oznaczać znacznie więcej niż konieczność podpisania nowej umowy i ustalenia nowego sposobu rozliczeń. Trzeba bowiem ustalić, czy zmiana stanowi restrukturyzację, co faktycznie zostało pomiędzy podmiotami przeniesione, czy podmiot ograniczający swoją działalność powinien otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie oraz czy warunki współpracy obowiązujące już po reorganizacji są rynkowe.