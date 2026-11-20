Dopóki spółka spłaca swoje zobowiązania, zarząd ma swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Może podejmować ryzyko biznesowe, inwestować czy zaciągać kredyty na rozwój firmy, nawet jeśli wiąże się to z możliwością poniesienia strat. Sytuacja zmienia się jednak z chwilą powstania niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego. Wówczas priorytetem staje się ochrona wierzycieli.

Zarząd musi więc na bieżąco monitorować sytuację finansową spółki, aby ocenić, czy nie utraciła ona zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące lub zobowiązania przewyższają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące, zarząd powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości albo otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne. W przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność.