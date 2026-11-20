Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) przewiduje co do zasady dwa odrębne mechanizmy odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Pierwszy chroni samą spółkę: członek zarządu odpowiada wobec niej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki (art. 293 KSH). Drugi chroni wierzycieli: gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie i osobiście (art. 299 KSH). Od października 2022 r. pierwszy z tych reżimów zawiera wprost wyrażoną ochronę decyzji gospodarczych. Zgodnie z art. 293 § 3 KSH członek zarządu nie narusza obowiązku należytej staranności, jeżeli działając lojalnie wobec spółki, mieści się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Decyzja musi przy tym opierać się na informacjach, analizach i opiniach, których w danych okolicznościach należało oczekiwać. To polska wersja business judgment rule.