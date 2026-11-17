Upadły może być wspólnikiem w spółce z o.o. Zgodnie z art. 212 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) prawo kontroli w spółce z o.o. co do zasady służy każdemu wspólnikowi. Gdy w skład masy upadłości wchodzą udziały w spółce z o.o., wówczas wszystkie uprawnienia związane z uczestnictwem w tej spółce wykonuje syndyk [art. 186 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (p.u.)], w tym indywidualne prawo kontroli, jeśli w przypadku danej spółki nie zostało ono wyłączone. Stosownie bowiem do art. 213 § 3 k.s.h. w przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. Zadaniem syndyka jest wykonanie takiego uprawnienia kontrolnego. Syndyk powinien się bowiem zorientować w sytuacji gospodarczej spółki, w której udziały ma upadły. Poza tym kontrola może być istotna z punktu widzenia niezbędnej wyceny wartości udziałów.