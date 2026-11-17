Jeszcze kilka lat temu sposób projektowania sklepu internetowego był postrzegany jako zagadnienie z obszaru marketingu i UX (User Experience, doświadczenie użytkownika). Dziś staje się przedmiotem zainteresowania prawników, działów compliance i organów nadzoru (np. UOKIK). Powodem tej zmiany jest dostęp do rozwiązań projektowych, które – wykorzystując asymetrię informacji, efekt domyślności, presję czasu, utrudnianie rezygnacji lub inne techniki wpływu behawioralnego – mogą mieć na celu zniekształcenie lub istotne ograniczenie zdolności użytkownika do podejmowania wolnych, świadomych i autonomicznych decyzji. Takie praktyki określane są mianem dark patterns.