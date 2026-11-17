Przepisy kodeksu pracy jasno wskazują, że nie wolno zastępować umów o pracę umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenia, umowa o współpracę B2B), jeżeli pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zachodzi stosunek pracy, a więc gdy pracownik: wykonuje osobiście określoną pracę; pracuje pod kierownictwem lub nadzorem przełożonego i ma wyznaczone miejsce oraz czas pracy. Zawarcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy B2B lub innej, w sytuacji gdy powinna być zawarta umowa o pracę, nie tylko narusza przepisy, ale również pozbawia pracowników wielu praw, takich jak np. płatny urlop wypoczynkowy, macierzyński, ojcowski i rodzicielski, płatne zwolnienia chorobowe czy ochrona przed bezpodstawnym zwolnieniem i rozwiązaniem umowy z dnia na dzień.