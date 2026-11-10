Pełnienie funkcji członka zarządu spółki komunalnej wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami. Z jednej strony oznacza konieczność zarządzania podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, z drugiej – uwzględniania specyfiki spółki, której wspólnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego, a działalność służy realizacji zadań publicznych. W tych warunkach znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) jest nie tylko wymogiem formalnym, lecz także podstawowym narzędziem bezpiecznego wykonywania tej funkcji. W artykule opublikowanym 28 października wskazano podstawowe regulacje, z którymi trzeba się zapoznać, by prawidłowo realizować zadania oraz wykonywać prawa i obowiązki członka zarządu spółki komunalnej. Poniżej zostaną omówione najbardziej istotne uprawnienia członka zarządu spółki komunalnej.