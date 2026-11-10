Rzeczpospolita
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Jakie uprawnienia i obowiązki łączą się z zasiadaniem w zarządzie spółki komunalnej?

Członkostwo w zarządzie to nie tylko prawo do podejmowania decyzji i reprezentowania spółki, ale przede wszystkim odpowiedzialność za jej funkcjonowanie, majątek i realizację powierzonych jej zadań.

Publikacja: 10.11.2026 04:50

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki komunalnej wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami.

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki komunalnej wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami.

Foto: Adobe Stock

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Beata Kocięcka

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki komunalnej wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami. Z jednej strony oznacza konieczność zarządzania podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, z drugiej – uwzględniania specyfiki spółki, której wspólnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego, a działalność służy realizacji zadań publicznych. W tych warunkach znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) jest nie tylko wymogiem formalnym, lecz także podstawowym narzędziem bezpiecznego wykonywania tej funkcji. W artykule opublikowanym 28 października wskazano podstawowe regulacje, z którymi trzeba się zapoznać, by prawidłowo realizować zadania oraz wykonywać prawa i obowiązki członka zarządu spółki komunalnej. Poniżej zostaną omówione najbardziej istotne uprawnienia członka zarządu spółki komunalnej.

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