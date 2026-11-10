Prawo do informacji publicznej zapewnia kontrolę władzy publicznej. Ma ono mocną podstawę, m.in. w art. 61 Konstytucji RP. Umożliwia ono każdemu obywatelowi zwrócenie się do instytucji publicznej z wnioskiem o udzielenie informacji, np. o tym, jak wydawane są publiczne pieniądze. Wnioskodawca nie musi nawet uzasadniać, dlaczego chce uzyskać informację. Musi ją otrzymać, chyba że jest ona chroniona przez przepisy szczególne.

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Urząd musi udzielić informacji w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli istnieją ważne powody, termin na odpowiedź może zostać wydłużony maksymalnie do dwóch miesięcy.

Udzielenie odpowiedzi w terminie nie zwalnia jednak urzędnika z obowiązku ustalenia, jakich dokładnie informacji dotyczy żądanie, i ich kompletnego udostępnienia. Wypowiedział się w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 17 lipca 2026 r. (III OSK 504/26; III OSK 505/26). NSA, rozpatrując te sprawy, wskazał, że udzielenie informacji niepełnej lub nieadekwatnej do treści wniosku świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej.

Piszemy o tym w artykule „NSA o dostępie do informacji publicznej: liczy się treść odpowiedzi”.

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