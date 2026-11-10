NSA o dostępie do informacji publicznej: liczy się treść odpowiedzi

Czy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłana w ustawowym terminie zawsze będzie oznaczała prawidłowe załatwienie sprawy? Niekoniecznie. Jeśli urząd lub inny zobowiązany podmiot przekazuje jedynie część żądanych dokumentów, może pozostawać w bezczynności, mimo że formalnie odpowiedział na złożony wniosek w terminie. Potwierdzają to ostatnie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lipca 2026 r.

Obie sprawy dotyczyły spółki komunalnej i dokumentów związanych z inwestycją finansowaną ze środków publicznych oraz dokumentów delegacji służbowych. Zainteresowany otrzymał pięć umów i pięć faktur, choć – jak później ustalił sąd – nie były to wszystkie dokumenty objęte jego wnioskiem. Spory pokazują, że dla realizacji prawa do informacji publicznej znaczenie ma nie samo wysłanie odpowiedzi, a jej udzielenie odpowiadające w całości zakresowi żądania.