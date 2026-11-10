Rzeczpospolita
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NSA o dostępie do informacji publicznej: liczy się treść odpowiedzi

Terminowe przesłanie odpowiedzi nie zamyka sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że informacja przekazana wnioskodawcy powinna być pełna i odpowiadać na zakres żądania.

Publikacja: 10.11.2026 04:30

Czy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłana w ustawowym terminie zawsze b

Czy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłana w ustawowym terminie zawsze będzie oznaczała prawidłowe załatwienie sprawy?

Foto: Adobe Stock

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Jacek Ziembiński, Weronika Kubicz

SPIS TREŚCI

  1. Prawo do informacji publicznej - podstawowe zasady
  2. Czy niepełna odpowiedź na wniosek o informację publiczną to bezczynność?
  3. Bezczynność organu a niepełna informacja publiczna – wyroki NSA
  4. Informacja publiczna. Skarga na bezczynność podmiotu zobowiązanego
  5. Podsumowanie

Czy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłana w ustawowym terminie zawsze będzie oznaczała prawidłowe załatwienie sprawy? Niekoniecznie. Jeśli urząd lub inny zobowiązany podmiot przekazuje jedynie część żądanych dokumentów, może pozostawać w bezczynności, mimo że formalnie odpowiedział na złożony wniosek w terminie. Potwierdzają to ostatnie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lipca 2026 r.

Obie sprawy dotyczyły spółki komunalnej i dokumentów związanych z inwestycją finansowaną ze środków publicznych oraz dokumentów delegacji służbowych. Zainteresowany otrzymał pięć umów i pięć faktur, choć – jak później ustalił sąd – nie były to wszystkie dokumenty objęte jego wnioskiem. Spory pokazują, że dla realizacji prawa do informacji publicznej znaczenie ma nie samo wysłanie odpowiedzi, a jej udzielenie odpowiadające w całości zakresowi żądania.

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