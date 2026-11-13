Niewypłacalność spółki. Kiedy zarząd powinien działać?

- Jak zarząd może rozpoznać moment, w którym dalsze działania na rzecz ratowania firmy są jeszcze zgodne z interesem spółki, a odroczenie decyzji zaczyna rodzić jego osobistą odpowiedzialność?

Zjawisko niewypłacalności firmy znacznie częściej ma charakter długotrwałego procesu, którego pogłębianie się może prowadzić nie tylko do problemów finansowych, lecz także do odpowiedzialności prawnej. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej firmy mogą być bagatelizowane, w nadziei na poprawę w najbliższej przyszłości. Właściwe zdiagnozowanie problemów jest kluczem do podjęcia kroków niezbędnych do ich rozwiązania. Jak zatem określić właściwy moment, w którym firma staje się niewypłacalna według obowiązującego prawa?