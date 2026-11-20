Sejm uchwalił 8 października 2026 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (dalej: Nowelizacja). Nowe przepisy mają uprościć zasady dotyczące pozwoleń zintegrowanych, zmniejszyć obciążenia administracyjne oraz usprawnić pracę urzędów, zwiększając elastyczność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców przy zachowaniu dotychczasowych, rygorystycznych standardów ochrony środowiska. Z perspektywy sektora morskiej energetyki wiatrowej kluczowe jest także rozstrzygnięcie, kto będzie kontrolował instalacje na obszarach morskich RP – ustawa przypisuje tę właściwość Pomorskiemu i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, usuwając dotychczasową lukę kompetencyjną. Nowelizacja wpisuje się w szerszy pakiet działań deregulacyjnych rządu, mających na celu podniesienie efektywności polskiej gospodarki i usprawnienie procedur urzędowych.