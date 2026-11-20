W 2025 do ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: „Ustawa OZE”) wprowadzono możliwość wyznaczenia obszarów przyspieszonego rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii, co ma usprawnić realizację tego typu przedsięwzięć, także zgodnie z unijną dyrektywą RED III. W listopadzie zaplanowano przeprowadzenie siedmiu sesji aukcji na sprzedaż energii z OZE – poinformował Urząd Regulacji Energetyki w swoim portalu (https://www.ure.gov.pl). Największe wsparcie zostało przy tym zaplanowane dla sektora fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej, które według publikowanych przez ten Urząd informacji pozostają ciągle dominującym rodzajem OZE w Polsce. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli OZE (wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, hydrotermalną itd.) stanowią nadal jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej, a ich rozwój jest w różny sposób i w różnym stopniu wspierany zarówno w ramach polityki unijnej, jak i krajowej.