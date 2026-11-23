Dyrektywa DAC6 nakazywała państwom członkowskim wprowadzenie automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych, jednak chodziło wyłącznie o uzgodnienia transgraniczne (czyli transakcje/struktury z elementem międzynarodowym, np. w ramach grup kapitałowych) i o podatki bezpośrednie. Implementując przepisy unijne do krajowego porządku prawnego, Polska wyszła jednak przed szereg, tzn. wdrożyła dyrektywę z nadgorliwością. Rozszerzyła zakres raportowania o schematy krajowe i włączyła w zakres regulacji podatki pośrednie, tzn. VAT i akcyzę. Stworzyło to duże obciążenie dla polskich przedsiębiorców, ich działów księgowych i doradców, którzy zgłaszali nawet standardowe, całkowicie legalne decyzje gospodarcze czy korzystanie ze zwykłych ulg. Generowano ogromną liczbę powiadomień, z których większość nie miała dla fiskusa żadnej wartości.