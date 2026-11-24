Problem ten ma szczególne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, które z jednej strony są zobowiązane do zapewnienia obywatelom szerokiego dostępu do informacji o swojej działalności, z drugiej zaś muszą realizować zadania publiczne, obsługiwać mieszkańców i zapewniać sprawne funkcjonowanie aparatu administracyjnego. Nie można bowiem pomijać faktu, że za każdym wnioskiem o udostępnienie informacji stoją konkretne czynności urzędników, konieczność wyszukania dokumentów, ich analizy, weryfikacji, a niekiedy także anonimizacji i przygotowania do udostępnienia. W sytuacji, gdy jeden wnioskodawca kieruje do urzędu dziesiątki lub setki zapytań, niejednokrotnie obejmujących bardzo szeroki zakres działalności jednostki, pojawia się uzasadniona wątpliwość, gdzie kończy się korzystanie z prawa, a zaczyna jego nadużywanie.