- Gminny ośrodek pomocy społecznej zwraca wolontariuszom koszty dojazdu do seniora oraz przewozu seniora do lekarza, urzędu itp. Wolontariusze korzystają z własnych samochodów. Po zakończeniu każdego miesiąca osoby, które chcą ubiegać się o zwrot tych kosztów, przedkładają ewidencję przebiegu pojazdu wraz z kartą realizacji świadczonych usług. Ewidencja zawiera co najmniej: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika i jego dane. Wolontariusze wykonują świadczenia na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: u.d.p.p.w.). Czy zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub przewozu seniorów do miejsc wskazanych w programie, wypłacany wolontariuszowi na podstawie przedłożonej ewidencji przebiegu pojazdu według tzw. kilometrówki, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy o PIT?