Ostatnie zmiany w prawie pracy sprawiły, że sposób wykonywania współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym B2B, znalazł się w centrum uwagi przedsiębiorców. Najpierw Państwowa Inspekcja Pracy (dalej: PIP) uzyskała nowe kompetencje, pozwalające inspektorom na wydanie decyzji reklasyfikującej umowę cywilnoprawną na umowę o pracę, w sytuacji, gdy sposób wykonywania tej umowy wskazuje na istnienie stosunku pracy. Później zaczęły pojawiać się pierwsze interpretacje głównego inspektora pracy (dalej: GIP), a wraz z nimi coraz więcej pytań o to, gdzie właściwie przebiega granica między niezależną współpracą dwóch przedsiębiorców a relacją, która stanowi zatrudnienie pracownicze.