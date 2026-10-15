Rzeczpospolita
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Trudno odróżnić etat od zlecenia. Interpretacje głównego inspektora pracy tego nie ułatwiają

O charakterze współpracy nie decyduje pojedyncze postanowienie umowy ani jedna cecha stanu faktycznego. Znaczenie ma całokształt okoliczności.

Aktualizacja: 15.10.2026 11:47 Publikacja: 15.10.2026 05:20

Jak odróżnić etat od zlecenia?

Jak odróżnić etat od zlecenia?

Foto: Adobe Stock

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Michał Włodarczyk, Michalina Lewandowska-Alama

Ostatnie zmiany w prawie pracy sprawiły, że sposób wykonywania współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym B2B, znalazł się w centrum uwagi przedsiębiorców. Najpierw Państwowa Inspekcja Pracy (dalej: PIP) uzyskała nowe kompetencje, pozwalające inspektorom na wydanie decyzji reklasyfikującej umowę cywilnoprawną na umowę o pracę, w sytuacji, gdy sposób wykonywania tej umowy wskazuje na istnienie stosunku pracy. Później zaczęły pojawiać się pierwsze interpretacje głównego inspektora pracy (dalej: GIP), a wraz z nimi coraz więcej pytań o to, gdzie właściwie przebiega granica między niezależną współpracą dwóch przedsiębiorców a relacją, która stanowi zatrudnienie pracownicze.

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