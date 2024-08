Od dziś obowiązują zmiany w warunkach technicznych budynków

Wprowadza je rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 14 maja 2024 r., poz. 726).



Zmiany w prawie geodezyjnym i prawie o aktach stanu cywilnego

Zmianie ulega art. 4 i art. 9 ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 14 sierpnia 2023 r., poz. 1615).



Ważna interpretacja KAS. Chodzi o służbowe telefony

Krajowa Administracja Skarbowa wydała interpretację, która dotyczy korzystania ze służbowych telefonów i pobierania zaliczek na PIT.

KAS stwierdziła, że przedsiębiorca który skierował do niej zapytania nie musi pobierać zaliczek na PIT jeśli udostępnia pracownikom służbowe smartfony i routery (to ostatnie jest ważne, jako że dzwonić można też przez Net), z których korzystają oni w celach prywatnych – podaje agencja ISBnews. "Kryterium jakiego należy użyć przy ustalaniu stanu faktycznego jest czy takie nieodpłatne świadczenie stanowi przychód pracownika, osiąga z tego tytułu korzyść majątkową bądź unika wydatku" - czytamy w interpretacji.



Dziś mija czas na wprowadzenie standardów ochrony małoletnich

15 sierpnia upływa półroczny termin, do którego wiele podmiotów miało wdrożyć standardy ochrony małoletnich. To nowe wymogi m.in. dla szkół i przedszkoli, klubów sportowych, organizacji pozarządowych czy placówek medycznych. Wprowadza je tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Do przyjęcia nowych rozwiązań skłoniła decydentów tragiczna historia ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który zginął w wyniku przemocy domowej. Ustawa Kamilka częściowo weszła w życie 15 lutego 2024 r., dając jednak wielu instytucjom i placówkom, w których przebywają lub mogą przebywać dzieci, pół roku na wdrożenie tzw. standardów ochrony małoletnich.

URE: W drugim kwartale sprzedawcę prądu zmieniło 8,67 tys. odbiorców

- W drugim kwartale 2024 roku liczba zmian sprzedawcy istotnie spadła (o ponad 10,7 tys.) w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku, co jest szczególnie widoczne w przypadku odbiorców w grupach taryfowych A, B i C. Jednocześnie jest ona wyraźnie wyższa (o ponad 3,8 tys.) niż liczba zmian sprzedawcy w drugim kwartale 2023 r., co było zauważalne również w odniesieniu do pierwszych kwartałów lat 2023 i 2024 - podał Urząd Regulacji Energetykiw komunikacie. Od 2007 r., kiedy wprowadzono możliwość zmiany sprzedawcy prądu w Polsce, na ten krok zdecydowało się ponad milion odbiorców.

Rząd wprowadza nową metodą rozliczeń dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła w tygodniu projekt ustawy, który wprowadza od 1 stycznia 2025 roku możliwość wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na kasową metodę przychód wykażą dopiero wtedy, gdy dostaną pieniądze od kontrahenta. A koszt, gdy zapłacą za zakupy. Ale uwaga – podatku i tak nie unikniemy, bo po dwóch latach (albo w razie likwidacji biznesu) trzeba będzie przychód wykazać. Nawet jeśli kontrahent nadal nam nie zapłacił. Kasowa zasada nie oznacza więc zwolnienia z PIT, tylko jego odroczenie.