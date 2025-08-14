Nowe zasady w orzekaniu o niepełnosprawności

Już obowiązuje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU z 30 lipca 2025 r., poz. 1033).

Nowa wysokość wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 sierpnia 2025 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (DzU z 13 sierpnia 2025 r., poz. 1112).

Wyższe stypendia dla aplikantów KSSiP od 1 lipca

Opublikowano w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (DzU z 13 sierpnia 2025 r., poz. 1115).

Wchodzą w życie zmiany w wynagrodzeniach zasadniczych pracowników sądów i prokuratury

Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DzU z 13 sierpnia 2025 r., poz. 1116).

Jest już tekst jednolity ustawy o giełdach towarowych

Opublikowano w obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych (DzU z 13 sierpnia 2025 r., poz. 1119).

Opublikowano kwoty przychodu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

W komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 12 sierpnia 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (MP z 13 sierpnia 2025 r., poz. 758).

Od 1 września 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 6124,10 zł;

2) 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 11 373,30 zł.