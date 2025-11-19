Aktualizacja: 19.11.2025 00:45 Publikacja: 19.11.2025 00:03
ZUS przypomina, że listopad to ostatni miesiąc, by zawnioskować o wakacje składkowe za 2025 rok. Przedsiębiorca, który złoży wniosek w tym miesiącu, może z nich skorzystać w grudniu tego roku. Zakład przypomina, że rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo ZUS wyśle informację na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie.
W obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1577).
Jest to rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 28 października 2025 r. w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom (DzU z 4 listopada 2025 r., poz. 1516).
Mówi o tym obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach absolwenckich (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1578).
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1573).
W obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1569).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
ZUS przypomina, że listopad to ostatni miesiąc, by zawnioskować o wakacje składkowe za 2025 rok. Przedsiębiorca, który złoży wniosek w tym miesiącu, może z nich skorzystać w grudniu tego roku. Zakład przypomina, że rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo ZUS wyśle informację na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie.
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas