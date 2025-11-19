Ostatnie dni na złożenie wniosku o wakacje składkowe w 2025 r.

ZUS przypomina, że listopad to ostatni miesiąc, by zawnioskować o wakacje składkowe za 2025 rok. Przedsiębiorca, który złoży wniosek w tym miesiącu, może z nich skorzystać w grudniu tego roku. Zakład przypomina, że rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo ZUS wyśle informację na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie.

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

W obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1577).

Wchodzi w życie rozporządzenie dot. charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom

Jest to rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 28 października 2025 r. w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom (DzU z 4 listopada 2025 r., poz. 1516).

Jest jednolity tekst ustawy o praktykach absolwenckich

Mówi o tym obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach absolwenckich (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1578).

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia ws. przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1573).

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia dot. sądów rejonowych i rozpoznawania przez nie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych

W obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (DzU z 18 listopada 2025 r., poz. 1569).