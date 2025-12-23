Wchodzą w życie niektóre zmiany w prawie oświatowym i szkolnictwie wyższym

Wprowadza je art. 2, art. 3 oraz art. 4 pkt 6–10, pkt 11 lit. b, pkt 12, 15 i 16 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 22 listopada 2025 r. poz. 1837).

Wchodzą w życie zmiany dotyczące medycznych procedur radiologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych (DzU z 22 grudnia 2025 r. poz. 1839)

Wchodzą w życie nowe przepisy dot. wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Wprowadza je rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (DzU z 23 grudnia 2025 r., poz. 1834)

GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3,1% r/r w listopadzie 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,3%.

Foto: isbnews

Biedronka przeznaczy ponad 200 mln zł na podwyżki dla pracowników w 2026 r.

– Ponad 70 tys. pracowników Biedronki w sklepach i centrach dystrybucyjnych otrzyma wyższe wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 r., podała sieć. Zwiększeniu do 500 zł brutto ulegnie też comiesięczna potencjalna premia. W sumie pracownicy Biedronki od stycznia mogą otrzymać miesięcznie zarobki wyższe o 400 zł brutto. Sieć przeznaczy na podwyżki dla pracowników ponad 200 mln zł w skali roku.

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wymianie informacji z organami ścigania innych państw, agencjami UE oraz organizacjami międzynarodowymi

Jest to ustawa z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi - art. 1 pkt 11 w zakresie art. 11c, który wejdzie w życie z 12 czerwca 2027 r. (DzU z 8 grudnia 2025 r., poz. 1729).