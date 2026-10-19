Na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji obiektów budowlanych

Prawidłowa klasyfikacja obiektów budowlanych ma istotne znaczenie dla ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Od tego, czy dany obiekt zostanie zakwalifikowany jako budynek, budowla czy obiekt pozostający poza zakresem opodatkowania, zależy zarówno możliwość powstania obowiązku podatkowego, jak i sposób ustalenia podstawy opodatkowania, który przekłada się na wysokość podatku od nieruchomości. Kwestia ta nabrała dodatkowego znaczenia od 1 stycznia 2025 r., kiedy weszły w życie przepisy zmieniające zasady definiowania budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.