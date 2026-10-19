Rzeczpospolita
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Na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji obiektów budowlanych

Kwalifikacja obiektu jako budynek, budowla lub obiekt pozostający poza zakresem opodatkowania decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego. Wpływa też na ustalenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji na ostateczną wysokość podatku.

Publikacja: 19.10.2026 05:40

Kwalifikacja obiektu jako budynek, budowla lub obiekt pozostający poza zakresem opodatkowania decydu

Kwalifikacja obiektu jako budynek, budowla lub obiekt pozostający poza zakresem opodatkowania decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego.

Foto: Adobe Stock

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Renata Sobocińska, Piotr Najder

SPIS TREŚCI

  1. Nowe definicje w podatku od nieruchomości jako punkt wyjścia do klasyfikacji posiadanych obiektów
  2. Warunki uznania obiektu za budynek
  3. Co jest budowlą
  4. Poszczególne kategorie budowli
  5. Budynek czy budowla – jak rozróżnić 
  6. Obiekt a jego poszczególne elementy
  7. Komentarz autora 
  8. Komentarz autorki 

Prawidłowa klasyfikacja obiektów budowlanych ma istotne znaczenie dla ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Od tego, czy dany obiekt zostanie zakwalifikowany jako budynek, budowla czy obiekt pozostający poza zakresem opodatkowania, zależy zarówno możliwość powstania obowiązku podatkowego, jak i sposób ustalenia podstawy opodatkowania, który przekłada się na wysokość podatku od nieruchomości. Kwestia ta nabrała dodatkowego znaczenia od 1 stycznia 2025 r., kiedy weszły w życie przepisy zmieniające zasady definiowania budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

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