Nowelizacja znosząca od 1 stycznia 2027 r. sankcję w PIT/CIT za przelewy na konto poza białą listą czeka już tylko na podpis prezydenta. Póki co fiskus jednak chętnie ją stosuje.

– Ostatnio skarbówka mocno interesuje się firmowymi płatnościami – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt. Opisuje świeżą sprawę spółki, która ma umowę ze współpracownikiem prowadzącym własną działalność (tzw. samozatrudniony). Wystawia jej co miesiąc fakturę na około 20 tys. zł. Spółka przelewa mu pieniądze na rachunek. Fiskus wykrył jednak, że tego rachunku nie ma na białej liście. I zakwestionował rozliczenie kosztów.