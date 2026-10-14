Rzeczpospolita
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Sankcja za płatności na rachunek poza białą listą jeszcze jest. I skarbówka ją stosuje

Przedsiębiorca nie może zaliczyć wydatku powyżej 15 tys. zł do kosztów, jeśli pieniądze za towar bądź usługę przelewa na konto, którego nie ma w wykazie podatników VAT. Ten przepis ma zniknąć, ale na razie firmy ciągle mają z nim problemy.

Publikacja: 14.10.2026 04:25

Wpłata na rachunek poza białą listą, którego nie ma w wykazie podatników VAT, to problem z kosztami.

Wpłata na rachunek poza białą listą, którego nie ma w wykazie podatników VAT, to problem z kosztami.

Foto: Adobe Stock

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Przemysław Wojtasik

Nowelizacja znosząca od 1 stycznia 2027 r. sankcję w PIT/CIT za przelewy na konto poza białą listą czeka już tylko na podpis prezydenta. Póki co fiskus jednak chętnie ją stosuje.

– Ostatnio skarbówka mocno interesuje się firmowymi płatnościami – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt. Opisuje świeżą sprawę spółki, która ma umowę ze współpracownikiem prowadzącym własną działalność (tzw. samozatrudniony). Wystawia jej co miesiąc fakturę na około 20 tys. zł. Spółka przelewa mu pieniądze na rachunek. Fiskus wykrył jednak, że tego rachunku nie ma na białej liście. I zakwestionował rozliczenie kosztów.

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