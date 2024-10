Zyski z nieruchomości? Rodzimy kapitał czeka, by popłynąć do REIT-ów

Kodiaq to synonim przestronności a nowa wersja rodzinnego SUV-a jest jeszcze większa. Wygodny i przestronny samochód z oszczędnym napędem to dobry powód, by wyruszyć w drogę. Niekoniecznie daleką. Czym są mikropodróże i co zmienia dodatkowe 6 centymetrów?