Na pofabrycznych terenach rosną miasta kwadransowe. W co zainwestować?

Wielofunkcyjną dzielnicę – z osiedlami, biurowcami, usługami, gastronomią i hotelem na ponad 19-hektarowym terenie po dawnej cukrowni w Pruszczu Gdańskim planuje NDI Development. Kompleks ma być 15-minutowym miastem – wszystko, co potrzebne do życia mieszkańcy będą mieć w zasięgu ręki. Jak mówi Bartłomiej Oset, wiceprezes NDI Development, podzielona na etapy inwestycja obejmie 12–15 tys. mkw. powierzchni komercyjnej i 1,7 tys. mieszkań. Budowa potrwa ok. dziesięciu lat. Za prace projektowe w historycznej części nieruchomości odpowiada pracownia APA Wojciechowski Architekci.