Kupując ziemię budowlaną, można wynegocjować nawet 20 proc. rabatu

Wiosna i lato sprzyjają poszukiwaniom gruntów budowlanych. Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka, choć rynek sprzedaży działek nie jest już tak rozgrzany jak jeszcze trzy–cztery lata temu, to wciąż sporo się na nim dzieje. – Popyt na działki jest dziś umiarkowany. Daleko mu do boomu z początku epidemii Covid-19, z czasów lockdownu, czyli zamknięcia ludzi w czterech ścianach – mówi. Drogomirecki przypomina, że marzenia o własnym domu, choćby niewielkim, ale z własnym ogrodem, przybrały w tamtym czasie na sile. – Zainteresowanie zakupem gruntów dosłownie eksplodowało. W II i III kw. 2021 r. przeciętnie co piąty klient (ok. 20 proc.) zainteresowany zakupem nieruchomości szukał działki – mówi ekspert Grupy Morizon-Gratka. – Teraz ten odsetek spadł do ok. 11 proc. Działek budowlanych szukają dziś zarówno klienci planujący budowę domu, jak i inwestorzy postrzegający grunty jako dobrą lokatę kapitału – wskazuje.