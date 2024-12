Najlepsze konta oszczędnościowe. Co oferują banki pod koniec 2024 r.?

Kolekcjonowanie gitar czy skrzypiec zawsze było traktowane jako naturalny wręcz wyraz miłości do sztuki. Ale wśród muzyków – i miłośników muzyki w ogóle – są też kolekcjonerzy bębnów. Hobby trudne do pielęgnowania ze względu na ceny i gabaryty zbiorów, ale dla niektórych nie są to bariery nie do przeskoczenia.