Czy kryptowaluty dadzą dobrze zarobić również w 2025 roku?

2024 rok należał do bitcoina. Zaczynał on styczeń na poziomie 42,8 tys. dol. 5 listopada, czyli w dniu wyborów prezydenckich w USA, jego kurs był nieco poniżej 70 tys. dol., a 5 grudnia po raz pierwszy w historii przebił poziom 100 tys. dol. Zarobić inwestorom też dał ether. Na początku roku płacono za niego 2,3 tys. dol. W marcu jego notowania przebiły 4 tys. dol., by później zniżkować i we wrześniowym dołku wynosić około 2,225 tys. dol. W grudniu znów były jednak powyżej 4 tys. dol. Notowania xrp zaczęły rok na poziomie 62 centów i niewiele się zmieniały aż do listopada. Po wyborach prezydenckich w USA mocno wystrzeliły w górę, przebijając w grudniu poziom 2,5 dol.