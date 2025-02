Mieszkanie czy lokal - co da więcej zarobić w 2025 r.? "To nie czas dla amatorów"

Hanna Morawska z Freedom Poznań Centrum mówi dobitnie: – To nie jest czas dla amatorów. Rynek w 2025 r. nie wybaczy błędnych decyzji – uważa. – Zgodnie z prognozami popyt na nieruchomości ma być słabszy, co doprowadzi do stabilizacji cen w dużych aglomeracjach, a nawet ich spadku w mniejszych miejscowościach.

Łukasz Wydrowski, prezes Estatic Nieruchomości, dodaje, że dla inwestorów, którzy dobrze rozumieją mechanizmy rynku, ten rok będzie okresem szans. – Dla tych, którzy podejmują decyzje impulsywnie, to czas wyzwań – ocenia. – Każdy segment rynku – od wynajmu, przez flipy, po lokale użytkowe – oferuje możliwości, ale też wymaga głębokiej analizy i przygotowania.