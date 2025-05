Krajowy rynek akcji odzyskał w kwietniu blask i może się okazać, że wraz z Indiami może być jedynym, który ten miesiąc zakończy nad kreską. Kropką nad i jest historyczny rekord WIG, który indeks szerokiego polskiego rynku już ustanowił w kwietniu, bijąc marcowe szczyty. Okazuje się jednak, że wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych panują spore rozbieżności w nastawieniu do polskich akcji. Jak wyliczył na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych Trigon DM, w marcu fundusze zarządzane przez TFI kupiły polskie akcje za około 387 mln zł. To najwięcej od około roku i to mimo utrzymującej się niechęci do produktów powiązanych z rynkami akcji.