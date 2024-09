Rosnąca dynamika ESG

Przedsiębiorcy, którzy nabiorą umiejętności dostosowania się do wprowadzanych zmian prawnych, znacznie zwiększą swoje szanse na efektywniejsze wykorzystanie systemu pojawiających się na rynkach zachęt, takich jak: dotacje, zwolnienia podatkowe, atrakcyjne pożyczki i inne instrumenty finansowe dostosowane do realizowania swoich strategii ESG. Organizacje, które pozostaną w tyle w obszarze strategii i raportowania w tym zakresie, będą tracić więcej chociażby ze względu na większe trudności z pozyskaniem funduszy. Co ważne, już ponad rok temu spora grupa rodzimych przedsiębiorców zaczęła dostrzegać, że raportowanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem to dla nich nowa biznesowa szansa. Wierzą, że pozwoli im to na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.