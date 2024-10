Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE. Chodzi o minimalny podatek dochodowy

Komisja Europejska zaskarżyła do TSUE: Polskę, Hiszpanię, Portugalię i Cypr. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, państwa te nie wdrożyły do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych. Dyrektywa ta weszła w życie 1 stycznia.

Przypomnijmy, iż pojęcie „Pillar Two” lub „Pilar 2” odnosi się do drugiego filaru kompleksowych reform w ramach projektu OECD/G20 dotyczącego walki z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, zwanej „Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”. Pomysłodawcą i twórcą tego pojęcia jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).