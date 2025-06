Ta interpretacja ucieszy wszystkich, którzy prowadzą działalność w mieszkaniu. We wcześniejszych fiskus przyznawał z reguły, że w firmowych kosztach mogą rozliczać 30 proc. opłat za lokal. W tej sprawie przedsiębiorca podbił stawkę i zaproponował 40 proc. Co na to skarbówka? Pana stanowisko jest prawidłowe – czytamy w interpretacji.

Przypomnijmy, że przedsiębiorca prowadzący biznes w mieszkaniu, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na jego eksploatację, np. na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę czy wywóz śmieci. Skoro bowiem ma firmę w domu, wymienione wydatki są związane z działalnością. Oczywiście, jeśli w lokalu też mieszka, w biznesie może rozliczyć tylko część kosztów – w części przypadającej na wykorzystywaną służbowo powierzchnię. Trzeba ją oszacować i rozliczać wydatki proporcjonalnie.