Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy, która ma zredukować biurokracje i uprościć załatwianie spraw dla przedsiębiorców. Po pierwszym czytaniu, które się odbyło we czwartek, projektem ma się zając sejmowa komisja powołana specjalnie do spraw deregulacji. I to już w piątek 4 kwietnia przed południem.

Takie szybkie tempo prac zapowiedział z sejmowej mównicy Ryszard Petru (Polska2050), przewodniczący tej komisji. Dodał, że powstała ona nie tylko w celu rozpatrzenia tej konkretnej ustawy, ale na stałe. – Być może trafia do nas także projekty ustaw z zespołu Rafała Brzoski – powiedział Petru, nawiązując do społecznej inicjatywy szefa InPostu, w ramach której również opracowywane są projekty deregulacyjne.