Rynek rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) związanych z recyklingiem i segregacją odpadów dynamicznie się rozwija. Wynika to z potrzeby budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych. I oczywiście ze stale rosnącej ilości śmieci, w których zaczynamy wprost tonąć. Według danych Banku Światowego do 2025 roku na świecie wytworzonych zostanie około 2,2 mld ton odpadów stałych, a do 2050 roku ich ilość wzrośnie o kolejne 75 proc. W Polsce, jak podaje GUS, w 2023 roku wytworzono 109,4 mln t odpadów przemysłowych oraz 13,4 mln t komunalnych. Ich recykling wciąż nie jest efektywny, co widać choćby na przykładzie tworzyw sztucznych.

Z 6,3 mld t odpadów z tworzyw sztucznych wygenerowanych w latach 1950–2015 tylko 570 mln t zostało poddanych recyklingowi. Poprawiając dokładność procesu sortowania, systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą zmniejszyć zanieczyszczenie i poprawić jakość surowców wtórnych, dlatego zainteresowanie wdrożeniami AI w sektorze utilities systematycznie się zwiększa. Według Market.us globalny rynek sztucznej inteligencji w zarządzaniu odpadami ma wzrosnąć z 1,6 mld dol. w 2023 roku do około 18,2 mld dol. do 2033 roku przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 27,5 proc. Jednymi z największych graczy na tym rynku są m.in.: Waste Management, Veolia, IBM, Microsoft, RecycleSmart, Google LLC, ZenRobotics, Rubicon Technology, AMP Robotics, Waste Robotics czy RecyGlo.

Jak AI pomaga segregować śmieci?

W obliczu przewidywanego wzrostu globalnej ilości odpadów stałych pilnie potrzebne są inwestycje w wydajną i dokładną infrastrukturę sortowania, aby uniknąć nasilenia zanieczyszczeń i emisji związanych z odpadami. Technologia, a zwłaszcza narzędzia z obszaru sztucznej inteligencji mogą stać się kluczowym sojusznikiem w walce z tym problemem. Dzięki AI możliwa jest automatyczna identyfikacja i segregacja odpadów przy wykorzystaniu percepcji wizualnej. Algorytmy AI analizują dane w czasie rzeczywistym, wykorzystując czujniki i systemy monitoringu, co pozwala na bardzo precyzyjne, a także niezwykle szybkie sortowanie. Roboty oparte na AI mogą sortować nawet 1000 sztuk śmieci na minutę, podczas gdy przez ręce ludzi w tym samym czasie przejdzie nie więcej niż od 50 do 80 sztuk. Ponadto recykling AI może zmniejszyć potrzebę wykonywania przez ludzi potencjalnie niebezpiecznych zadań, takich jak sortowanie e-odpadów, które często zawierają toksyczne chemikalia.

AI przydaje się tez do identyfikacji składowisk odpadów. Drony wyposażone w systemy sztucznej inteligencji mogą automatycznie wykrywać i lokalizować odpady w czasie rzeczywistym.

Dzięki tym informacjom można namierzyć dzikie składowiska oraz używać ich do optymalizacji wykorzystania przestrzeni na legalnych składowiskach, co prowadzi do lepszych praktyk zarządzania. Takie drony potrafią dokładnie identyfikować także np. plastikowe śmieci unoszące się na powierzchni oceanu.

Inteligentne kosze i mapy odpadów

AI w obszarze zarządzania odpadami może być wykorzystywana na róże sposoby. Mogą to być stosunkowo proste rozwiązania, takie jak czaty, jak to ma miejsce w Poznaniu, gdzie cyfrowy asystent informuje mieszkańców, jak sortować śmieci, mogą to być też zaawansowane roboty wyposażone w AI i w czujniki IoT. Oto kilka przykładów:

Greyparrot to urządzenie wyposażone w AI, opracowane przez brytyjski start-up dla zakładów przetwarzania i recyklingu odpadów. Służy ono do precyzyjnego monitorowa odpadów w czasie rzeczywistym za pomocą kamer umieszczonych nad przenośnikami taśmowymi. Urządzenia takie pracują w około 50 zakładach utylizacji odpadów i recyklingu w Europie i śledzą obecnie 32 mld odpadów rocznie. Firma stworzyła także cyfrową mapę odpadów, co znacznie ułatwia ich identyfikację.

Bin-e to inteligentne pojemniki na odpady stworzone przez polską firmę. Automatycznie rozpoznają one i segregują odpady (w tym także elektroodpady) z dokładnością ponad 92 proc. Dzięki czujnikom poziomu zapełnienia kosza system powiadamia użytkowników (w aplikacji lub za pomocą SMS) o konieczności opróżnienia pojemników. Wszystkie dane zbierane przez Bin-e są przesyłane do chmury i przetwarzane w czasie rzeczywistym. Obecnie Bin-e działa globalnie na około 30 różnych rynkach, w tym w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Szwecji.

ZenRobotics. Firma ta opracowała roboty sortujące, takie jak Heavy Picker, które potrafią przetworzyć do 6000 sztuk odpadów na godzinę. Systemy te są wykorzystywane m.in. do sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Finlandii.

AMP Robotics to amerykańska firma z Denver, która wprowadziła system Cortex do identyfikacji i sortowania materiałów ze stałych odpadów komunalnych. Dzięki temu zakłady recyklingu odnotowały wzrost wydajności nawet o 90 proc.

EverestLabs zbudował bazę danych zawierającą informacje o ponad 5 mld obiektów nadających się do recyklingu w celu szkolenia swoich algorytmów AI. oOerowana przez EverestLabs platforma RecycleOS, łącząca AI z robotyką, pozwala sortować obiekty z dokładnością ponad 95 proc.

Dzięki technologiom, takim jak inteligentne pojemniki, roboty sortujące czy drony monitorujące, jesteśmy bliżej stworzenia gospodarki cyrkularnej. – Automatyzacja procesu zarządzania odpadami pozwala oszczędzać energię i promować gospodarkę o obiegu zamkniętym. AI może przyczynić się do ochrony środowiska i budowy bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez poprawę jakości segregacji, zmniejsza zanieczyszczenie i przyczynia się do oszczędzania surowców naturalnych. Myślę jednak, że jest pewna granica w technologii, która na pewno umożliwi poprawę przepływu surowców w gospodarce cyrkularnej, jednak całkowite zamknięcie obiegu będzie wyzwaniem niezwykle trudnym. Powinniśmy jednak dążyć do niwelowania dystansu pomiędzy sytuacją idealną a obecną, ponieważ cały czas jest bardzo wiele procesów do poprawienia, technologia jest w tym zdecydowanie bardziej skuteczna niż człowiek – mówi Jakub Luboński, CEO w Bin-e.