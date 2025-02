OZE ograniczą wzrost cen energii

Infrastruktura telekomunikacyjna to coś, o czym nie myślimy na co dzień. Zwykle o jej istnieniu przypominamy sobie dopiero w przypadku awarii albo utraty zasięgu. Nie możemy wtedy dokonać przelewu ani wysłać ważnego maila, innym razem bezskutecznie dzwonimy na numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia. A mimo to, rozbudowa infrastruktury wciąż napotyka w Polsce na przeszkody.