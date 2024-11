Unijne wsparcie dla przedsiębiorców z Polski wschodniej. Kto może skorzystać?

Tajwan jest kolejnym krajem, który zakazał dostawy obrabiarek do Rosji. Tajwańskie ultranowoczesne obrabiarki numeryczne, były wykorzystywane przez Kremla m.in. do produkcji zbrojeniowej. Teraz każda tajwańska firma musi wykazać końcowego odbiorcę takich maszyn. Eliminuje to eksport do Rosji przez kraje trzecie.