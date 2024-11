Efektywność energetyczna z gwarancją od BGK. Jak zdobyć pieniądze?

Gwarancja Ekomax to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców z programu „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Może ona zabezpieczyć kredyty inwestycyjne na wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie, czyli termomodernizację posiadanych budynków, lub inne działania, które przyczyniają się do oszczędności zużycia energii pierwotnej, w tym OZE. Gwarancja kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps), które spełniają kryteria podmiotu realizującego projekt z zakresu efektywności energetycznej.