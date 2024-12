Z tego tekstu dowiesz się:

Jakie biura wynajmują się najlepiej?

Kto się przeprowadza i gdzie?

Ile kosztuje wynajem biur?

Jakie są prognozy na koniec roku?

Reklama

Popyt na biura jest stabilny. Z analiz firmy doradczej Axi Immo wynika, że w Warszawie i w miastach regionalnych łączny metraż powierzchni do pracy wynajętej od stycznia do września br. nie zmienił się znacznie w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (to ok. 1 mln mkw.). – W Warszawie największym zainteresowaniem cieszy się centrum miasta. Na ten rejon przypada 43 proc. transakcji zawartych w trzech kwartałach roku – wskazuje Emilia Trofimiuk, ekspertka działu analiz i badań rynkowych w Axi Immo.

Reklama

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Poza centrum prym wiedzie Służewiec (21 proc. popytu na biura w Warszawie). Ten wynik, jak tłumaczy Emilia Trofimiuk, to w znacznej mierze zasługa przedłużeń umów najmu, których udział w transakcjach w tej części Warszawy od początku roku sięgnął aż 51 proc. Dla porównania – odsetek renegocjacji i przedłużeń umów w całym mieście wyniósł 42 proc. – Wśród miast regionalnych największą aktywność najemców odnotowaliśmy w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. To jednocześnie największe rynki poza Warszawą pod względem zasobów biurowych – mówi ekspertka Axi Immo.



Przedłużenia umów na wynajem biur. Firmy wolą zostać w dotychczasowych siedzibach

Paweł Stankiewicz, dyrektor w firmie doradczej Savills, zauważa, że umowy najmu biur w najważniejszych miastach regionalnych zawarte w III kw. wskazują na niewiele przeprowadzek. – Niemal 60 proc. kontraktów to renegocjacje. Spośród 20 największych umów w miastach regionalnych aż 14 to przedłużenie dotychczasowych najmów – zaznacza.

Czytaj więcej Nieruchomości Warszawski drapacz chmur sprzedany za gigantyczną kwotę. To europejski rekord Notowany na Catalyst deweloper, spółka Ghelamco, zawarł umowę sprzedaży mającego prawie 59 tys. mkw. powierzchni do najmu biurowca Warsaw UNIT przy rondzie Daszyńskiego. Nabywcą jest szwedzka spółka Eastnine AB. To największa transakcja na rynku biurowym w Europie.

Duży udział renegocjacji w transakcjach ekspert Savillsa tłumaczy m.in. wzrostem kosztów aranżacji biur w okresie pandemii i po ataku Rosji na Ukrainę. – Wiele firm decyduje się na renegocjacje umów, aby uniknąć kosztów relokacji – wyjaśnia.

Także Wojciech Zebura, ekspert Nuvalu Polska, mówi o znaczącym udziale przedłużeń najmów. Przeprowadzek w ostatnich kwartałach na rynku warszawskim było mniej. – Zazwyczaj są one konsekwencją podpisanych ok. pół roku wcześniej nowych umów najmu – wyjaśnia. – W I kw. br. podpisano nowe kontrakty na ok. 75 tys. mkw. biur, więc w ostatnich miesiącach roku będzie stosunkowo dużo zmian adresów w stolicy.



Największą nową transakcją najmu w Warszawie w tym roku był przednajem 24,5 tys. mkw. biur przez Santander Bank w powstającym w stolicy biurowcu The Bridge

Wojciech Zebura mówi też o rosnącym zainteresowaniu umowami przednajmu (wynajem biura w powstającym biurowcu – red.). – Przełamuje to dotychczasowy trend z ostatnich kilku kwartałów. Biurowce, które mają zostać ukończone w ciągu najbliższego roku, są już skomercjalizowane w niemal połowie, głównie dzięki transakcjom zawartym pod koniec tego roku. A trzeba pamiętać, że w stolicy mamy lukę podażową i takich inwestycji jest zaledwie kilka. Dostępność dużych powierzchni w najlepszych lokalizacjach jest więc dość ograniczona – podkreśla.

Paweł Stankiewicz potwierdza: w ostatnim kwartale w Warszawie odnotowano znaczny wzrost transakcji typu pre-let (przednajem). – Takie umowy najmu objęły 38,6 tys. mkw. powierzchni, co zwiększyło ich udział w transakcjach do 9 proc. pod koniec III kwartału. Dla porównania, po pierwszych sześciu miesiącach roku udział ten wynosił zaledwie 1 proc. – podaje.

Czytaj więcej Nieruchomości Wielki recykling biurowców Zasoby w Polsce są relatywnie młode, ale i nasz rynek mierzy się z ryzykami związanymi ze starzeniem się budynków.

Największą nową transakcją najmu w Warszawie w tym roku był przednajem 24,5 tys. mkw. biur przez Santander Bank w powstającym w stolicy biurowcu The Bridge.

Savills podaje największe nowe transakcje. To m.in. wynajem 6 tys. mkw. biur przez firmę Kruk w biurowcu B10 we Wrocławiu, 3,3 tys. mkw. przez spółkę Carlsberg w budynku Nowy Rynek B w Poznaniu czy 3,4 tys. mkw. przez Polkomtel w Sterlinga Business Centre w Łodzi.

Z kolei, jak wskazuje Nuvalu, firma HCL Technologies (sektor IT) wynajęła na pięć lat 7 tys. mkw. w krakowskim kompleksie O3 Business Campus. Międzynarodowa kancelaria prawna Gide Loyrette Nouel renegocjowała umowę najmu 3 tys. mkw. biur w warszawskim Metropolitanie, przedłużając ją na kolejne siedem lat, a Urząd Pracy m.st. Warszawy wynajął na siedem lat 3,9 tys. mkw. przy Kasprzaka.

Foto: Tomasz Sitarski

Firma Saint-Gobain otworzyła nowe biuro na 28. piętrze stołecznego Varso Tower, a Glass System (branża technologiczno-produkcyjna) uruchomił nowe biuro pełniące jednocześnie rolę showroomu w kompleksie Lixa na warszawskiej Woli. Makro Cash and Carry Polska przeniosło siedzibę do nowo wybudowanego budynku przy Al. Jerozolimskich (8,2 tys. mkw.).

Jak długo biura czekają na najemców?

W październiku, jak wynika z analiz REDD, najlepiej wynajmowały się mniejsze biura. Te poniżej 500 mkw. stanowiły niemal 74 proc. transakcji. Jak jednak zauważa Krzysztof Foks, ekspert REDD, to najniższy udział w transakcjach od początku roku. – Stało się tak za sprawą stosunkowo dużej liczby transakcji najmu modułów o powierzchni ponad 1 tys. mkw. Odpowiadały za 18 proc. wynajętej powierzchni. To ich największy udział w tym roku. Pozostałe 8 proc. przypada na moduły od 500 do 1 tys. mkw. – wskazuje.



REDD podaje, że biura do 500 mkw. wynajmowały się w październiku średnio po 422 dniach (13 dni dłużej niż we wrześniu). Powierzchnie od 500 do 1 tys. mkw. czekały na najemcę przeciętnie 623 dni. To spadek w porównaniu z wrześniem o 20 dni. – Biura większe niż 1 tys. mkw. znajdowały chętnych średnio po 416,5 dnia. To spadek w stosunku do września aż o 126 dni – podkreśla Krzysztof Foks.

A Tomasz Węglarz, ekspert BNM – Real Estate Advisory, zwraca uwagę na zmniejszoną podaż nowych biurowców. – Przekłada się to na zapełnianie pustostanów, które pojawiły się po spopularyzowaniu pracy hybrydowej. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że skończył się downsizing. Częściej widać zmiany biur na lepsze: wyższej klasy, w grę wchodzi też powiększenie powierzchni – mówi.

Dodaje, powołując się na informacje od zarządców i właścicieli biurowców, że powroty do biur nie są już tylko życzeniem. – Stały się faktem. Widać to po liczbie odbijanych kart w budynkach, ale też w powrotach do biurowców kantyn i innych usług, jak coffee pointy, fryzjerzy, wyspy z kanapkami – mówi Węglarz. – W Warszawie najlepsze budynki z najlepszymi adresami są pełne albo jest niewielka rotacja. Umowy są z reguły przedłużane. Przykładem może być choćby Elektrownia Powiśle czy Royal Wilanów.

Wojciech Zebura dopowiada, że pracodawcy zachęcają pracowników do powrotu do biur m.in. atrakcyjnymi, funkcjonalnymi powierzchniami do pracy. – Niechęć pracowników wciąż jest jednak duża. W niektórych biurach obłożenie nadal nie przekracza 30 proc. – szacuje.



Z kolei Paweł Stankiewicz zaznacza, że stopień wykorzystania biur to indywidualna strategia każdej firmy. – Wiele organizacji szacuje, że wykorzystuje 60–70 proc. powierzchni. Wielu najemców szuka doradztwa w zakresie jej optymalizacji i redukcji w celu oszczędności – zaznacza.



Czytaj więcej Nieruchomości komercyjne Jesienne ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce W tym roku wartość inwestycji w magazyny, biura i obiekty handlowe może być dwa razy większa niż w kryzysowym ubiegłym.

Czynsze i opłaty eksploatacyjne za biura bez większych zmian

Pod koniec października średnia stawka najmu za biura klasy A w Polsce to 15,01 euro/mkw. – podaje REDD. Zmiana w porównaniu z wrześniem jest symboliczna. W przypadku budynków klasy B REDD odnotował spadek czynszów do 11,93 euro/mkw.

Najwyższa średnia stawka czynszu wyjściowego obowiązuje w Warszawie – to 15,60 euro za mkw. W Trójmieście: 13,81 euro, w Krakowie – 13,52, we Wrocławiu 13,21 euro/mkw. W Katowicach i Łodzi średnie stawki są niższe, wynoszą 10,92 i 10,20 euro/mkw.

REDD odnotowuje wzrost opłat eksploatacyjnych za biura w budynkach klasy A i B – do 23,46 zł/mkw. (wzrost o 0,09 zł/mkw.) i 20,87 zł/mkw. (0,04 zł/ mkw.), odpowiednio. Najwyższa średnia stawka opłat eksploatacyjnych obowiązuje w Warszawie – 24,28 zł/mkw. We Wrocławiu to 21,72 zł, w Poznaniu – 21,62 zł, w Trójmieście 21,08 zł. Na pozostałych głównych rynkach opłaty nie przekroczyły 20 zł/mkw.

Czytaj więcej Nieruchomości Więcej chętnych na biura w Krakowie Czynsze za biura w Krakowie, zwłaszcza w najlepszych budynkach, rosną. Chętnych na powierzchnie do pracy raczej nie brakuje.

Ekologiczne certyfikaty mają znaczenie dla najemców biur

Zdaniem Pawła Stankiewicza biuro już dawno przestało być tylko miejscem pracy. – Dziś stanowi istotne narzędzie HR, służące pozyskiwaniu talentów i utrzymywaniu pracowników, a także budowaniu wizerunku organizacji. – Dlatego jest tak ważne, by było atrakcyjne i funkcjonalne, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami – podkreśla. – Biuro powinno sprzyjać produktywności i zachęcać do pracy w nim.

Najemcy zwracają też uwagę na aspekty środowiskowe. – Wymagania obejmują m.in. certyfikaty ekologiczne (LEED czy BREEAM), energooszczędne technologie – mówi Wojciech Zebura. – Oczekują też możliwości adaptacji biura do zmieniających się potrzeb, preferując zwiększenie liczby zamkniętych kilkuosobowych pomieszczeń do pracy zespołowej kosztem tradycyjnych open space’ów.

36,7 tys. mkw. biur typu flex i powierzchni coworkingowych wynajęto w I-III kw. tego roku na stołecznym i regionalnym rynku. W całym ubiegłym roku było to 35,4 tys. mkw.

Ważny jest także dostęp do takich udogodnień, jak strefy relaksu, kantyny, rowerownie, miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. – Coraz większą popularność zyskują biurowce w kompleksach typu mixed-use, oferujące szeroki wachlarz dodatkowych usług. Przykłady to Towarowa Office House, The Form, Browary Warszawskie czy Fabryka Norblina – wskazuje ekspert Nuvalu.



W cenie są też elastyczne powierzchnie. Jak mówi Thomas Jodar, dyrektor w firmie Savills, ekspert Workthere w Polsce, podaż biur typu flex i powierzchni coworkingowych rośnie. – Od I do III kw. br. na stołecznym i regionalnym rynku wynajęto 36,7 tys. mkw. takich powierzchni, z czego w III kw. 9,1 tys. mkw. W całym ubiegłym roku popyt na takie biura skonsumował 35,4 tys. mkw. Tegoroczny wynik już jest lepszy niż ubiegłoroczny – zauważa.



A ostatni kwartał roku przynosi nowe transakcje. – Wzrostowy trend potwierdza rosnące zainteresowanie biurami flex i serwisowanymi zarówno wśród firm średniej wielkości, jak i korporacji, które coraz częściej traktują je jako atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego najmu – mówi Thomas Jodar. – Kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze są nadal niższe koszty wejścia oraz większa przewidywalność kosztów operacyjnych.



Najlepsze kontrakty dla pierwszych najemców. Czy stawki najmu biur będą rosnąć?

Wojciech Zebura oczekuje, że ostatnie tygodnie tego roku upłyną pod znakiem zwiększonej aktywności na rynku biur, zwłaszcza w zakresie renegocjacji umów i przednajmów. – Najemcy, dostrzegając ograniczoną podaż nowych powierzchni w 2025 r., mogą dążyć do zarezerwowania atrakcyjnych powierzchni. W Warszawie w budowie jest jedynie ok. 218 tys. mkw., z czego połowa zostanie oddana w 2025 r., a budynki są już wynajęte w niemal 50 proc. – wskazuje.



Ekspert Nuvalu ocenia, że stawki najmu w prestiżowych i centralnych lokalizacjach i w nowych obiektach mogą nieznacznie wzrosnąć. – Przy dużym popycie i ograniczonej dostępności takich powierzchni w 2025 r., presja na wzrost cen będzie odczuwalna. Najbardziej atrakcyjne warunki negocjują zazwyczaj pierwsi najemcy nowych biurowców. Kolejni mogą nie dostać już tak korzystnych pakietów zachęt – zaznacza. – Korzystne warunki najmu można też wynegocjować w starszych biurowcach, poza centrum. Oczekujemy też, że trend pracy hybrydowej będzie kontynuowany, co może wpłynąć na dalsze dostosowywanie biur do nowych potrzeb.

Znacznego wzrostu kosztów najmu do końca roku nie spodziewa się Krzysztof Foks. – Powinien się utrzymać trend powolnego wzrostu. Większa zwyżka obejmie prawdopodobnie budynki klasy B – prognozuje.