Żaden z zespołów ankietowanych przez „Parkiet” nie przewiduje zmiany stóp na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu RPP (decyzja w środę). Ciekawsza będzie czwartkowa konferencja Adama Glapińskiego, bo wyjaśniła się kwestia cen energii dla gospodarstw domowych, która była kluczową niewiadomą dla Rady. Wiadomo już, że ceny będą zamrożone na obecnym poziomie przynajmniej do końca września 2025 r. Dodatkowo, prezes URE będzie mógł zobowiązać dostawców energii do przedstawienia nowych taryf w trakcie 2025 r., a gdyby ceny prądu miały jednak nie spaść (albo wręcz urosnąć), to rząd nie wykluczył dalszego przedłużenia działań osłonowych po wrześniu.