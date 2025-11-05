Reklama
Specustawa obronna nie dla prywatnego biznesu

Z uproszczonej ścieżki uzyskania pozwoleń na budowę m.in. zakładów zbrojeniowych na razie nie mogą skorzystać prywatne firmy. Specustawa ma luki, które trzeba załatać.

Publikacja: 05.11.2025 04:05

Ćwiczenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba w Nowej Dębie

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Maciej Miłosz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie ograniczenia napotyka prywatny biznes chcący skorzystać z specustawy obronnej?
  • W jaki sposób specustawa miała uprościć proces uzyskiwania pozwoleń na strategiczne inwestycje obronne?
  • Które podmioty mogą korzystać z uproszczonych procedur administracyjnych oferowanych przez specustawę?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

„Kończy się era niemocy administracyjnej. Specustawa to potężne narzędzie legislacyjne, które upraszcza wszystkie etapy inwestycji: od lokalizacji, przez nabywanie nieruchomości, aż po uzyskiwanie zezwolenia. Skracamy czas potrzebny na przygotowanie inwestycji nawet o 70 proc.” – chwali się na swoich stronach Ministerstwo Obrony Narodowej. To nie dziwi, ponieważ za jej przygotowanie odpowiadał wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Dalej czytamy, że „dzięki jednej, zintegrowanej decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę. Żadnych wieloletnich procedur, żadnych biurokratycznych labiryntów. Wyłączamy też kluczowe inwestycje z długotrwałych decyzji środowiskowych. (…) Nowe przepisy obejmą zarówno jednostki MON i MSWiA, jak i spółki przemysłowego potencjału obronnego. To oznacza realne wsparcie dla polskich firm zbrojeniowych oraz skuteczną rozbudowę krajowego potencjału produkcji sprzętu i amunicji”. Na razie jednak rzeczywistość nie pokrywa się z tymi deklaracjami”.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

