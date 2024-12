PROGNOZY GOSPODARCZE. Ekspansja Chin i słabość Niemiec. Sytuacja Europy staje się trudna

Amerykanie wybrali nowego prezydenta, to oznacza zmianę całej administracji, zmiany na szczytach władzy. Jak to może wpłynąć na rynki globalne, no i na polską gospodarkę?

Wybór Donalda Trumpa w ostatnich dniach, a nawet tygodniach przed wyborami był spodziewany, choć wyniki sondażowe wskazywały, że szanse kandydatów na wygraną są zbliżone. Pierwsze reakcje rynkowe na wynik wyborów były więc w miarę spokojne. Dolar umocnił się w odniesieniu do złotego, ale też oczywiście do euro. Reakcje nie były tak silne, jak można było się spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu.